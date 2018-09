Bayer: Wohl weitere Klagen

Leverkusen Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss sich nach der Übernahme von Monsanto in den USA mit rund 8700 Klagen wegen möglicher Erkrankungen durch das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat auseinandersetzen. „Mit weiteren Klagen ist zu rechnen“, teilte das Leverkusener Unternehmen in seinem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht mit. Der Konzern kündigte an, er werde sich „in all diesen Verfahren entschieden zur Wehr setzen“.

Bayer verwies auf mehr als 800 wissenschaftliche Studien, die betätigt hätten, dass Glyphosat nicht krebserregend sei. Der Konzern sei deshalb überzeugt, gute Argumente zu seiner Verteidigung zu haben. Im August hatte ein Geschworenengericht in San Francisco einem unheilbar an Krebs erkrankten Mann 289 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen.

Für das laufende Jahr erwartet Bayer durch die Übernahme von Monsanto einen Wachstumsschub. Dank eines Monsanto-Beitrages von mehr als fünf Milliarden Euro wird 2018 nun ein Umsatz von mehr als 39 Milliarden Euro erwartet – nach weniger als 35 Milliarden Euro bisher.