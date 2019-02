Monsanto prägt Bilanz von Bayer

Leverkusen Der übernommene US-Saatgutkonzern Monsanto entwickelt sich für Bayer zum Wachstumstreiber, bleibt aber ein juristisches Sorgenkind. Die Zahl der Kläger, die in den USA Schadenersatz wegen der angeblichen Krebsgefahr durch Glyphosat einfordern, stieg binnen drei Monaten um knapp 2000 auf etwa 11 200, teilte Bayer am Mittwoch in Leverkusen mit. Bayer weist die Vorwürfe entschieden zurück. „Glyphosat ist ein sicheres Produkt“, sagte Konzernchef Werner Baumann am Mittwoch und wiederholte damit den aus seiner Sicht „kristallklaren“ Standpunkt des Dax-Konzerns.

Der Umsatz legte dank der Monsanto-Übernahme im abgelaufenen Jahr um rund 13 Prozent auf 39,6 Milliarden Euro zu. Der Gewinn brach unter dem Strich allerdings um rund drei Viertel auf 1,7 Milliarden Euro ein. Das lag an Kosten im Zusammenhang mit dem rund 63 Milliarden Dollar schweren Monsanto-Deal wie Finanzierungs- und Anwaltskosten, aber auch an hohen Vergleichswerten von 2017, als Bayer kräftige Einnahmen beim Verkauf der Kunststoff-Tochter Covestro einsacken konnte.