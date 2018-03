Lies wirbt um Akzeptanz für Wolf

Hannover Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat bei einem Gespräch mit Nutztierhaltern in Hannover um Akzeptanz für den Wolf geworben. „Neben dem vielen Ärger, den er uns macht, steht der Wolf erfolgreich für die Naturschutzbemühungen in Niedersachsen, Deutschland und Europa“, sagte er am Mittwoch. Lies versprach zugleich, die Sorgen der Nutztierhalter sehr ernst zu nehmen. An erster Stelle stehe die Sicherheit für den Menschen. Wenn es notwendig sei, gehöre dazu auch das Töten des Wolfes.