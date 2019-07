„Lightning“ zieht Blicke an der Weser auf sich

Schmuck sieht sie aus, die 135 Meter lange Luxusyacht „Lighntning“, die jetzt bei Lürssen in Bremen ausgedockt wurde. Anschließend wurde sie an der Ausrüstungspier der Werft vertäut. Nun ist sie auch ein Blickfang für Zaungäste am oldenburgischen Weser-Ufer in Lemwerder (wo auch die Stahlbauproduktion stattfand). Seit Dezember 2017 befand sich der Neubau, der u.a. zwei Hubschrauberlandeplätze hat, in der überdachten, 170 Meter langen Schiffbauhalle. Wie immer ist geheim, wer der Auftraggeber der Yacht – einer der weltweit 20 größten – ist und was sie kostet.BILD: