Hiesige Rinder international gefragt

Lingen /Bad Zwischenahn Vor allem ein großes Interesse internationaler Kunden, insbesondere aus den Niederlanden und Italien, hat die jüngste Zuchtviehauktion von Masterrind in Lingen geprägt. Trotz einer eher zurückhaltenden Nachfrage aus Deutschland konnten so die knapp 200 angebotenen Tiere vollständig abgesetzt werden, teilte die veranstaltende Masterrind GmbH jetzt in Bad Zwischenahn mit.

Der Durchschnittspreis lag demnach bei 1685 Euro – und damit höher als bei der Vorauktion. Den Höchstpreis von 2850 Euro erzielte eine Färse vom Masterrind-Vererber „Bueno“ vom Betrieb Molendyk aus Lage (Grafschaft Bentheim). Sie ging an einen niederländischen Käufer.