Hiesige Rinder international gefragt

Lingen Vor allem bei internationalen Kunden gefragt waren die Rinder, die auf der jüngsten Zuchtviehauktion von Masterrind in Lingen unter den Hammer kamen. Rund zwei Drittel der Tiere gingen an Käufer aus Italien, Ungarn, Belgien und den Niederlanden, teilte Masterrind am Donnerstag mit. Im Schnitt wurde für die 241 angebotenen Färsen ein Preis von 1764 Euro gezahlt. Für zwei Tiere fiel der Hammer sogar erst bei 2300 Euro.