Hohe Preise bei Zuchtviehauktion

Lingen Über ein aus ihrer Sicht „sensationelles Auktionsergebnis“ freut sich die Zuchtviehorganisation Masterrind. Bei ihrer Zuchtviehauktion in dieser Woche in Lingen übersprang der Durchschnittspreis der Färsen nach Angaben von Masterrind erstmals die 2000-Euro-Marke und stand am Ende bei 2042 Euro. Den Tageshöchstpreis von 2800 Euro hätten sich in Lingen gleich vier Färsen geteilt, die an Käufer aus Niedersachsen und den Niederlanden gingen.