Lingen Die nächste Zuchtviehauktion veranstaltet Masterrind am Donnerstag, 19. April, in den Emslandhallen in Lingen. Auftrieb ist ab 8.30 Uhr, Auktionsbeginn um 10 Uhr. Es werden 290 abgekalbte Färsen aus Laufstallhaltung präsentiert. Abgerundet wird das Kontingent durch sechs Kühe und 13 Jungrinder. Masterrind will mit dem Angebot den Bedarf bei Züchtern aus dem westlichen Zuchtgebiet decken.

