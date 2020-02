Volksbanken im Emsland vor Fusion

Lingen Mit einer Bilanzsumme von 2,7 Milliarden Euro entsteht im südlichen Emsland die größte Genossenschaftsbank im Weser-Ems-Raum. Die Aufsichtsräte der Volksbank Lingen und der Emsländischen Volksbank Meppen haben jetzt der Fusion zum 1. Januar 2021 zugestimmt. Nun fehlt noch das Votum der jeweiligen Vertreterversammlungen.

Die Bank wird „Emsländische Volksbank“ heißen und aus steuerrechtlichen Gründen ihren Sitz in Lingen haben. Über 400 Beschäftigte werden dann in den insgesamt 27 Filialen im Emsland und zwei Filialen in der Grafschaft Bentheim arbeiten.

Allerdings ist mit der Fusion auch ein Abbau von Doppelstrukturen verbunden, sodass Arbeitsplätze wegfallen. Dies soll allerdings nach Angaben der Banken möglichst sozialverträglich geschehen. So würden etwa allein in den nächsten vier Jahren 38 Beschäftigte in beiden Häusern in den Ruhestand gehen.