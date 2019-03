Linienbus ohne Busfahrer

Die Stadt Monheim am Rhein will von diesem Herbst an eine selbstfahrende Busflotte im Linienbetrieb einsetzen und sieht sich damit europaweit in einer Vorreiterrolle. „Wir betreten hier Neuland“, sagte Bürgermeister Daniel Zimmermann bei der Vorstellung am Dienstag. Die Gesamtstrecke zwischen der Altstadt und dem Busbahnhof ist zwei Kilometer lang. Die neue Linie sei als Zubringer zu den klassischen Hauptbuslinien gedacht, sagte Zimmermann. Der kleine Bus, in dem maximal elf Passagiere Platz haben, sei besser geeignet für die engen Straßen der Altstadt. Angeschafft werden fünf vollautomatisierte, vier Meter lange E-Fahrzeuge.dpa-BILD: