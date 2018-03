Blechspezialist Graepel investiert in Fertigung

Löningen Der Blechspezialist Graepel aus Löningen (Kreis Cloppenburg) nutzt die anhaltend gute Auftragslage und die hohe Nachfrage nach Blechbauteilen für Investitionen im einstelligen Millionenbereich in seine drei deutschen Werke. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wurde am Standort der Graepel Löningen GmbH & Co. KG u.a. eine neue vollautomatisierte Punktschweißanlage und eine neue Presslinie errichtet. Bei der Oberflächentechnik Löningen GmbH & Co. KG nahm das Unternehmen eine Beschichtungsanlage für die Endveredlung seiner Zulieferteile in Betrieb. Und im Werk Seehausen (Altmark) habe man die hauseigene Feuerverzinkerei modernisiert. Mit insgesamt 650 Mitarbeitern erwirtschaftete Graepel zuletzt einen Jahresumsatz von mehr als 80 Millionen Euro.