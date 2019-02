Böhler rückt in Remmers-Führung

Löningen Die Remmers-Gruppe (Löningen) erweitert ihre Führung. Wie der Spezialist für bauchemische Produkte, Holz- und Industrielacke am Dienstag mitteilte, ist Alexander Böhler zum 1. Februar sowohl in den Vorstand der Remmers-Gruppe AG als auch in die Geschäftsführung der Töchter Remmers GmbH und Remmers Industrielacke GmbH berufen worden. Der 51-Jährige soll dort die Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktion, Logistik und Einkauf übernehmen.