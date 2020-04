Desinfektion statt Schnaps und Lack

Löningen /Haselünne Die Remmers-Gruppe aus Löningen (Kreis Cloppenburg) und der emsländische Spirituosenhersteller Berentzen (Haselünne) kooperieren in der Coronakrise und stellen gemeinsam Desinfektionsmittel für Krankenhäuser, Rettungsdienste und andere medizinische Einrichtungen her. Wie die beiden Unternehmen am Freitag mitteilten, hat Berentzen dem Hersteller von bauchemischen Produkten dazu in dieser Woche insgesamt 40 000 Liter Ethanol, also hochprozentigen Alkohol, geliefert.

Berentzen selbst kann keine Desinfektionsmittel herstellen, weil seine Anlagen nicht explosionsgeschützt sind, sagte Vorstand Oliver Schwegmann. Die Anlagen von Remmers wiederum verfügten über einen entsprechenden Schutz, allerdings war dort das benötigte Ethanol zuletzt nicht mehr verfügbar. „Da lag die Idee nahe, mit der Berentzen-Gruppe zu kooperieren“, so Remmers-Vorstandschef Dirk Sieverding.