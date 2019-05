AB Inbev: Erwartungen nicht erfüllt

Löwen Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev ist trotz guter Geschäfte nicht so stark ins Jahr gestartet wie erwartet. Das Unternehmen, zu dem auch die Marke Beck’s gehört, steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal aus eigener Kraft im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar (11,3 Mrd. Euro), teilte es am Dienstag im belgischen Löwen (Leuven) mit. Der operative Gewinn (Ebitda) auf vergleichbarer Basis zog um 8,2 Prozent auf knapp fünf Milliarden Dollar an. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit etwas stärkeren Steigerungen gerechnet.

Für das laufende Jahr rechnet das Management weiterhin mit einem starken Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis.