Lohne Die Envitec Biogas AG aus Lohne hat trotz sinkender Umsätze die Erträge im Geschäftsjahr 2018 steigern können und damit auch die Profitabilität erhöht. Wie der börsennotierte Biogasspezialist aus dem Kreis Vechta am Dienstag mitteilte, verringerte sich der Konzernumsatz um sechs Prozent auf 186,8 Millionen Euro. Die Gesamtleistung, die zusätzlich den Wert noch im Bau befindlicher Projekte erfasst, sank um fünf Prozent auf 192,5 Millionen Euro.

Zugleich erwirtschaftete die Envitec-Gruppe (431 Mitarbeiter) nach eigenen Angaben mit 10,1 Millionen Euro (Vorjahr: 6,5 Millionen) das beste operative Ergebnis vor Zinsen (Ebit) seit 2011. Der Konzernjahresüberschuss stieg von 5,0 Millionen auf 6,8 Millionen Euro. Der Hauptversammlung, die am 2. Juli stattfindet, wollen Vorstand und Aufsichtsrat wie im Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorschlagen.

Für die Zukunft zeigte sich der Vorstand optimistisch. „Die weltweit steigende Energienachfrage und die Herausforderungen des Klimawandels bieten unserer Branche mehr denn je erhebliche Wachstumsperspektiven“, sagte Finanzvorstand Jörg Fischer. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet der Vorstand einen Umsatz und eine Gesamtleistung auf Vorjahresniveau. Beim operativen Ergebnis rechnet Envitec mit einer weiteren Verbesserung.

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Envitec-Aktie legte am Dienstag zeitweise um vier Prozent zu.