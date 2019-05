Caritas sorgt sich um Rechte der Leiharbeiter

Lohne Besorgt zeigt sich die Caritas-Beratungsstelle für Arbeitsmigranten in Lohne wegen der Einhaltung von rechtlichen Mindeststandards bei den Beschäftigungsverhältnissen bei Leih- und Werkvertragsarbeitern. Der Beratungsbedarf sei riesig, viele Beschäftigte seien Analphabeten und sprächen die deutsche Sprache nicht, sagte am Dienstag Heribert Mählmann, Vorstandsvorsitzender des Caritas-Sozialwerks in Lohne. Etwa zehn Prozent der 130 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Cloppenburg und Vechta sind Arbeitsmigranten. Häufige Konflikte mit Arbeitgebern bestehen bei der Lohnabrechnung, bei Kündigungen und der Beschäftigung von Schwangeren. Oft würde Schwangeren gekündigt, beklagte die Beratungsstelle.