Pöppelmann will 100 % Recycling

Lohne „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft für die Kunststoffindustrie in der Kreislaufwirtschaft liegt.“ Das betonte Sven Hoping aus der Vertriebsleitung der Kunststoff-Gruppe Pöppelmann (Lohne) bei einem Werksbesuch von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Dieser habe sich u.a. „über unsere Erfolge auf dem Weg zu dem Ziel, mit der Verwendung von Rezyklaten aus dem gelben Sack Materialkreisläufe in der Kunststoffverarbeitung zu schließen“, informiert, teilte das Unternehmen mit. Weil schaute sich auch die Produktion des blauen Recyclingpflanztopfs („Pöppelmann blue“) an. Er soll bis 2025 in der Pöppelmann-Sparte Teku zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial gemacht werden, erläuterte Benjamin Kampmann vom Innovationsmanagement. Teku-Produktmanager Günther Orschulik betonte die Bedeutung von 100 Prozent Recyclingmaterial – und zugleich 100 Prozent Recyclingfähigkeit der Produkte.

Torsten Ratzmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, bekräftigte gegenüber Weil: „Pöppelmann ist international aufgestellt. Aber unser mit Abstand größter und wichtigster Standort bleibt Lohne – und damit Niedersachsen.“