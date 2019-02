Neuer Besitzer für Nordfolien?

Lohne /Steinfeld Die Kunststoffverpackungshersteller RPC Bramlage (Lohne) und Nordfolien GmbH (Steinfeld) könnten einen neuen Eigentümer bekommen. Wie die US-Investmentgesellschaft Apollo Global Management jetzt mitteilte, bietet sie über eine Untergesellschaft rund 3,3 Milliarden britische Pfund (3,8 Milliarden Euro) für den Mutterkonzern der beiden Unternehmen aus dem Kreis Vechta, die britische RPC Group. James Pike, Vorsitzender des britischen Verpackungsriesen, bezeichnete das Übernahmeangebot als „fair und vernünftig“ und empfahl zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern, das Angebot anzunehmen.

RPC Bramlage, früher Kunststoffwerke Bramlage, gehört seit 1997 zu der Verpackungsgruppe. An zwei Standorten in Lohne und Dinklage sind rund 900 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig. Für die Nordfolien GmbH wäre es der zweite Eigentümerwechsel innerhalb kurzer Zeit. Erst 2018 hatte RPC das Unternehmen aus Steinfeld, das Peter Mager 1966 als Nordenia gegründet hatte, übernommen. Nordfolien beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, davon 310 am Stammsitz in Steinfeld.