Corona-Pandemie: Neue Infektionen in Lohne

Lohne /Vechta /Wildeshausen Die Serie der Corona-Neuinfektionen in Schlachtbetrieben im Nordwesten reißt nicht ab. Am Sonntag meldete der Landkreis Vechta, dass vier weitere Neuinfektionen mit dem Covid-19-Erreger registriert wurden. Zwei der Neuinfizierten sind Mitarbeiter eines Schlachtbetriebs aus Lohne (Kreis Vechta). Der Schlachtbetrieb gehört zur Wiesenhof-Gruppe. Schon Anfang Juni war eine Beschäftigte dort bei landesweiten Überprüfungen von Mitarbeitern der Fleischindustrie positiv getestet worden.

Vor dem Hintergrund der Infektionen bei Mitarbeitern der Geestland-Putenschlachterei in Wildeshausen hatte auch der Landkreis Vechta eine Reihentestung bei 1030 Mitarbeitern des Unternehmens in Lohne vornehmen lassen. Von den 1030 Testungen waren 1028 negativ.

Der Betrieb gehört zur Marke Wiesenhof – ebenso wie ein Schlachthof in Wildeshausen (Kreis Oldenburg), in dem es zu etlichen Infektionen kam. Bis Freitagabend wurden bei Geestland Putenspezialitäten bei 1183 Tests 46 Corona-Fälle registriert. In Wildeshausen muss das Unternehmen den Betrieb nun schrittweise herunterfahren. Für alle rund 1100 Mitarbeiter und deren direkte Kontaktpersonen wurde eine Quarantäne angeordnet.

In Wagenfeld im Landkreis Diepholz waren am Mittwoch Teile einer früheren Kaserne vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden, weil dort auch 200 Werkvertragsarbeiter aus dem Putenschlachthof leben.

Die Infektionswelle in Schlachthöfen hat die Diskussion um die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie und das Tierwohl neu entfacht. Zur Forderung einer Sonderabgabe für Fleisch lesen Sie ein Pro und Contra auf: