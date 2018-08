London Der britische Sportwagenbauer Aston Martin erwägt einen Börsengang. Der Hersteller des Lieblingsautos von James Bond kündigte am Mittwoch an, dass Investoren mindestens ein Viertel seiner Aktien kaufen könnten, wenn es sich zur Notierung an der Londoner Börse entscheidet. Details würden am 20. September bekannt gegeben. Der Börsengang wäre „ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens“, sagte Vorstandschef Andy Palmer.

Der traditionsreiche Hersteller luxuriöser Sportwagen versucht, mit einer breiteren Produktpalette, zu der Limousinen, Geländewagen und sogar Unterseeboote gehören, mehr wohlhabende Käufer anzuziehen. Im ersten Halbjahr sei der Vorsteuergewinn auf 20,8 Millionen Pfund (22,9 Millionen Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen mit.

Der Analyst Laith Khalaf von Hargreaves Lansdown schlug vor, dass Aston Martin das Börsenkürzel 007 wählt.