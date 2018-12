Bayer will kräftig wachsen

London Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will nach der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto das Wachstum beschleunigen. Der Konzernumsatz soll vor Wechselkursveränderungen im Jahr 2019 um etwa vier Prozent zulegen und danach bis 2022 um durchschnittlich vier bis fünf Prozent pro Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch beim Kapitalmarkttag in London mitteilte. 2017 – also vor dem Monsanto-Kauf – war der Umsatz wechselkursbereinigt um 1,5 Prozent gestiegen.

Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bis 2022 im Mittel um rund neun Prozent pro Jahr zulegen.