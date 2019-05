Briten mit starken Arbeitsmarktzahlen

London Der britische Arbeitsmarkt trotzt weiter allen wirtschaftlichen und politischen Risiken, wie dem anstehenden Brexit. Wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte, fiel die Arbeitslosenquote von Jahresbeginn bis März auf 3,8 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 1975, also seit 44 Jahren.