Briten stoppen Fracking

London Nach mehreren Erdstößen in der Nähe einer Fracking-Anlage zur Gasproduktion hat Großbritannien die umstrittene Fördermethode gestoppt. Ein Bericht der Kontrollbehörde zeige deutlich, „dass wir weitere inakzeptable Auswirkungen für die örtliche Bevölkerung nicht ausschließen können“, sagte Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom. Umweltschützer und die Opposition begrüßten das Moratorium, forderten aber ein endgültiges Aus für die Technologie.

Grund für den Fracking-Stopp sind Sorgen vor Erdbeben in der Umgebung der Teststation zur Förderung von Schiefergas in nordwestenglischen Grafschaft Lancashire. Seit einer Erschütterung der Stärke 2,9 Ende August in der Nähe der Anlage war der Betrieb ausgesetzt.

Großbritannien hatte Fracking erst vor einem Jahr wieder aufgenommen. Dabei wird ein flüssiges Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst. Dadurch entstehen Risse im Gestein, durch die Gas oder Öl per Leitungen an die Oberfläche gelangen kann.