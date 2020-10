Liberty Steel will Stahlsparte von Thyssen-Krupp

London /Düsseldorf Der britische Stahlkonzern Liberty Steel will die angeschlagene Stahl-Sparte von Thyssen-Krupp übernehmen. Das Londoner Unternehmen legte ein indikatives Angebot vor, teilte es am Freitag mit. Weitere Angaben über Details machte Liberty Steel zunächst nicht. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet. Liberty Steel beschäftigt rund 30 000 Menschen und ist in zehn Ländern auf vier Kontinenten aktiv – neben Europa auch in Australien, den USA und China.

Die IG Metall hat sich strikt gegen eine Übernahme ausgesprochen. „Wir brauchen keinen neuen Eigentümer, sondern zusätzliches Kapital und das hat Liberty auch nicht“, sagte das Vorstandsmitglied Jürgen Kerner am Freitag in Düsseldorf. Eine Übernahme durch Liberty löse keines der Probleme.

Der Hintergrund des Übernahmeangebots: Thyssen-Krupp steckt in einer tiefen Krise. Das Traditionsunternehmen schreibt beim Stahl tiefrote Zahlen.