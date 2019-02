London /Frankfurt Der britische Touristikkonzern Thomas Cook stellt seine Airline-Sparte mit der deutschen Condor ins Schaufenster. „Gestern wurden mehrere Investmentbanken beauftragt, diesen Prozess aktiv zu begleiten“, sagte Airline-Chef Christoph Debus am Donnerstag in Frankfurt. Für Kunden der Airlines ändere sich nichts, versicherte Debus. „Condor wird weiterhin die Flüge wie geplant durchführen.“ Auch die Belegschaft müsse sich keine Sorgen machen. „Die TC-Airline-Gruppe hat in jedem Jahr Gewinne gemacht und auch im schwierigen Jahr 2018 bewiesen, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert“, erklärte der Manager mit Blick auf einen operativen Spartengewinn von 129 Millionen britische Pfund (147 Mio. Euro) im vergangenen Geschäftsjahr. Als möglicher Investor wurde sofort die Lufthansa gehandelt. Ein Sprecher des Dax-Konzerns lehnte jeden Kommentar ab.