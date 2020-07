Funktürme bald an der Börse

London Die Vielfalt von Themen, in die Anleger investieren können, wird immer größer: Der Telekommunikationskonzern Vodafone will seine europäische Funkturmsparte früh im Jahr 2021 an die Börse bringen. Dazu sei ein Listing des mehr als 68 000 Masten aus neun Ländern umfassenden Geschäfts an der Frankfurter Börse angestrebt, hieß es am Freitag in London.

Vodafone-Chef Nick Read sprach angesichts des Vorhabens von einem bedeutenden strategischen Fortschritt. Er hatte den Investoren versprochen, die Vermögensteile des Konzerns stärker zu Geld zu machen.

Hier geht es nicht um die Sendeanlagen, sondern nur um die Funkmasten an sich oder deren Standorte auf Hausdächern. Der Verkauf von Sendemasten hilft Telekomkonzernen dabei, ihre Bilanzen zu entlasten und Geld für Investitionen in das neue schnelle 5G-Mobilfunknetz einzusammeln. Funktürme und Mobilfunkstandorte gelten als attraktives Investment für professionelle Anleger wie Versicherer, die an einer stabilen Rendite (aus Standortmieten) interessiert sind.