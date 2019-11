London Im Kampf gegen das Pubsterben im Großbritannien fordert die britische Getränke- und Gaststättenbranche eine niedrigere Biersteuer. „Eine geringe Steuersenkung würde die Bierpreise bezahlbar halten und Investitionen in die Branche ankurbeln“, betont die British Beer & Pub Association (BBPA).

70 Prozent der verkauften Getränke in Pubs sind Biere. Mit 0,35 Euro je 0,33-Liter-Flasche ist die Biersteuer im Vereinigten Königreich die dritthöchste in der EU. „Sie ist elf Mal höher als beispielsweise in Deutschland“, so der Verband. „EU-weit zahlen wir 40 Prozent der Biersteuer, aber trinken nur 12 Prozent des Biers.“ Eine Petition sei bereits von etwa 220 000 Menschen unterzeichnet worden.

„Pubs und Bierbrauen sind nicht nur unerlässlich für die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs, sondern auch für unsere Kultur und unsere Lebensart“, sagte BBPA-Chefin Emma McClarkin. Im Vereinigten Königreich ist die Zahl Pubs binnen 20 Jahren von rund 60 000 auf etwas mehr als 48 000 gesunken. Als Grund gelten die Steuern, aber auch veränderte Trink- und Freizeitgewohnheiten sowie Rauchverbot seit 2007.