Britische „Flybe“ am Boden

London /Groningen /Düsseldorf Der angeschlagene britische Regionalflieger Flybe hat mit sofortiger Wirkung seinen Flugbetrieb eingestellt. Passagiere sollten nicht zum Flughafen fahren, denn Flybe könne keine Alternativflüge anbieten, schrieb die Airline am Donnerstag auf ihrer Webseite. In Deutschland wurde u.a. Düsseldorf angeflogen. In den Niederlanden war Groningen ein Ziel.

Vor allem kleine Flughäfen in abgelegenen Regionen wie Cornwall, Wales und Nord-Schottland trifft das Aus für Flybe hart. Und es kostet Arbeitsplätze: Flybe beschäftigt mehr als 2000 Mitarbeiter.

Flybe war 1979 als „Jersey European Airways“ gegründet und 2002 in Flybe umbenannt worden. 2019 war dann Virgin Atlantic eingestiegen. Noch am Mittwoch hatte es Rettungsgespräche gegeben.