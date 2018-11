Heißer Sommer drückt Gewinn

London Dem Reiseveranstalter Thomas Cook haben ein heißer Sommer sowie Preisdruck auf dem Heimatmarkt das Geschäft noch stärker vermasselt als befürchtet. Der britische Konzern musste für das abgelaufene Geschäftsjahr einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. Als Konsequenz daraus streicht Thomas Cook die Dividende, hieß es am Dienstag. Das um Sonderposten bereinigte Betriebsergebnis sank auf vergleichbarer Basis um 58 Millionen auf 250 Millionen Pfund (gut 282 Mio. Euro). Die ausführlichen Zahlen will der Konzern am 29. November vorlegen.