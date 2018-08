London will im Zentrum Abgase reduzieren

London Die Londoner City will in einem begrenzten Testlauf ein faktisches Verbot für Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor testen. Das teilte die Verwaltung des Finanzdistrikts in der britischen Hauptstadt auf Anfrage am Mittwoch mit. In dem Pilotversuch soll zunächst der südliche Teil der Moor Lane – einer verhältnismäßig kleinen Straße – für Fahrzeuge gesperrt werden, die nicht mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb ausgestattet sind. Starten soll die Testphase im April 2019. Grund für den Versuch ist die hohe Abgasbelastung in den engen Straßenschluchten des historischen Stadtzentrums.