Mega-Fusion im britischen Handel

London In Großbritannien bahnt sich im Einzelhandel eine Mega-Fusion der beiden Supermarktketten Sainsbury’s und Asda an. Dies geht aus einer Mitteilung von Sainsbury“s hervor. Die Gespräche seien bereits vorangeschritten, heißt es darin. Nach Angaben des britischen Nachrichtensenders Sky News, der zuvor über die geplante Mega-Fusion berichtete, hätte der Deal einen Wert in Höhe von 10 Milliarden Pfund (umgerechnet etwa 11,4 Milliarden Euro). Der Deal würde etwa 2000 Geschäfte umfassen.

Auch die deutschen Discounter Aldi und Lidl sind in Großbritannien auf Erfolgskurs. Sie setzen den Supermarktketten zu.