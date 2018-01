London /München Ein Scheitern der Brexit-Gespräche könnte allein bei Deutschlands Automobilzulieferern 14 000 Jobs in Gefahr bringen. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach müsste die Branche im Falle eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens im Jahr des Ausscheidens mit Einbußen von bis zu 3,8 Milliarden Euro rechnen. Jedes fünfte in Großbritannien verbaute Automobil-Teil stamme aus deutscher Produktion.