London /New York Der britische Pharmakonzern Glaxo Smith Kline und der US-Branchenriese Pfizer bündeln ihre Geschäfte mit rezeptfreien Medikamenten. Beide Konzerne werden ihre jeweiligen Sparten („Consumer Health“) in ein Gemeinschaftsunternehmen einbringen, teilte Glaxo Smith Kline am Mittwoch mit. Beide Sparten zusammen kommen auf einen Umsatz von gut 9,8 Milliarden Pfund (10,9 Mrd. Euro). Die Behörden und die Aktionäre von Glaxo Smith Kline müssen dem Deal noch zustimmen.