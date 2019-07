Ölkonzern BP überrascht

London Trotz niedriger Ölpreise hat der Ölkonzern BP im zweiten Quartal dieses Jahres so viel Geld verdient wie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn blieb mit 2,8 Milliarden US-Dollar (2,5 Mrd. Euro) stabil, wie BP am Dienstag in London mitteilte. Experten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet. Die Produktion stieg um vier Prozent.