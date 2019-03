Spotify sauer auf Apple

London Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify hat bei der EU-Kommission eine Kartellbeschwerde gegen das US-Unternehmen Apple eingelegt. Spotify-Gründer Daniel Ek teilte am Mittwoch in einem Blog mit, Apple agiere „sowohl als Spieler als auch Schiedsrichter, um absichtlich andere App-Entwickler zu benachteiligen“. Das erreiche Apple, indem es in seinem App Store absichtlich Auswahlmöglichkeiten begrenze und Innovationen behindere. Apple kontrolliere Zugang zum Internet und trete zugleich als Konkurrent zu Angeboten wie Spotify auf.