Stahlriese British Steel insolvent

London Brexit-Unsicherheiten, schwache Nachfrage und hohe Rohstoffpreise haben den zweitgrößten britischen Stahlfabrikanten British Steel in die Insolvenz getrieben. Ein Gericht habe das Unternehmen unter Zwangsliquidation gestellt, teilte die Regierung am Mittwoch mit. „Das Unternehmen handelt weiter und wird seine Kunden weiter bedienen, während wir Optionen für die Geschäfte sondieren“, teilte der Konkursverwalter mit. Bis auf Weiteres blieben die Mitarbeiter beschäftigt. British Steel hat 5000 Mitarbeiter, viele davon in Scunthorpe 290 Kilometer nördlich von London. Nach Medienberichten sind auch bei Zulieferfirmen 20 000 Arbeitsplätze in Gefahr.