London In den milliardenschweren deutschen Lotteriemarkt kommt auch angesichts rechtlicher Risiken Bewegung. Der Londoner Online-Lotterieanbieter Zeal Network (Tipp24) will den Hamburger Konkurrenten Lotto24 übernehmen. ­Zeal­ teilte am Montag mit, dass die Unternehmen das Wachstum in der Online-Lotterievermittlung beschleunigen wollen. Die kombinierte Gruppe werde auf der Marktposition von Lotto24 aufbauen.