Musikverlag verklagt Spotify auf Milliarden

Varel

Bahnhof Varel Traut sich keine Firma an Brückensanierung heran?

Die Fußgängerbrücke am Vareler Bahnhof muss saniert werden. Nur so kann die Bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven elektrifiziert werden. Dass das Vorhaben so heikel ist, liegt an der bundesweit einzigartigen Bauweise der Brücke.