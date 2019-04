Netflix mit mehr Kunden

Los Gatos Im ersten Quartal gewann Netflix unterm Strich 9,6 Millionen neue Bezahlabos hinzu, wie der Streamingdienst in den USA mitteilte. Insgesamt brachte es Netflix Ende März auf knapp 149 Millionen bezahlte Mitgliedschaften. Allerdings kamen zuletzt nur noch 1,7 Millionen neue Kunden im wichtigen US-Heimatmarkt hinzu, wo jüngst – wie auch in Deutschland – Preiserhöhungen angekündigt worden waren. Für dieses Quartal stellte Netflix fünf Millionen neue Mitgliedschaften in Aussicht – eher enttäuschend.

Netflix steigerte die Erlöse im Auftaktquartal im Jahresvergleich um mehr als 22 Prozent auf 4,5 Mrd. Dollar. Der Gewinn erreichte 344 (vor einem Jahr 290) Mio. Dollar.