US-Batteriefirma nach Brandenburg

Ludwigsfelde Der US-Batteriesystemhersteller Microvast kommt nach Ludwigsfelde in Brandenburg. 43 Millionen Euro werden investiert. Gefertigt werden Batteriesysteme für Transporter und Lkw, für Sportwagen oder Geländewagen, sagte der Geschäftsführer Sascha Kelterborn am Dienstag. Zudem werde die Europa-Zentrale von Frankfurt/Oder nach Ludwigsfelde verlegt. Erst vor Kurzem waren Ansiedlungspläne von Tesla in Grünheide in Brandenburg nahe bei Berlin bekannt geworden.