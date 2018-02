BASF erwartet weitere Zuwächse

Ludwigshafen Der weltgrößte Chemiekonzern BASF verlangsamt im laufenden Jahr das Wachstum. Beim Umsatz werde 2018 ein Plus von bis zu fünf Prozent angestrebt – nach einem Zuwachs von zwölf Prozent 2017, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Beim bereinigten Ergebnis rechnet BASF mit einem Plus von bis zu zehn Prozent. 2017 war bei BASF dank gut laufender Geschäfte mit Chemikalien das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 32 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 64,5 Milliarden Euro zu.