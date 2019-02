BASF-Werk soll ausgebaut werden

Ludwigshafen /Schwarzheide Der Chemieriese BASF will das Brandenburger Werk in Schwarzheide ausbauen. Der Aufsichtsratschef der BASF Schwarzheide GmbH, Uwe Liebelt, und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterzeichneten am Donnerstag in Ludwigshafen eine entsprechende Erklärung. Die Schwerpunkte lägen in Produktion, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Die BASF Schwarzheide ist auch im Abschlussbericht der sogenannten Kohlekommission enthalten, die Vorschläge zum Ausstieg aus der Braunkohle bis spätestens 2038 vorgelegt hat.