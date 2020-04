Beschränkung auf 800 Quadratmeter bestätigt

Lüneburg Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat das aufgrund der Corona-Pandemie geltende Öffnungsverbot für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern – anders als ein Gericht in Bayern – grundsätzlich bestätigt. Öffnen dürfen diese Geschäfte nur dann, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter begrenzen.

Die Flächenbeschränkung sei eine notwendige infektionsschutzrechtliche Maßnahme, entschied der 13. Senat am Montag, der einen Antrag auf eine einstweilige Außervollzugsetzung ablehnte. (Az.: 13 MN 98/20) Gestellt hatten den Antrag vier Unternehmen, die in der Metropolregion Hannover in einem Gewerbegebiet gelegene Einrichtungshäuser mit Verkaufsflächen von 25 000 bis 60 000 Quadratmetern betreiben.