Kurz nach Ferien wieder urlaubsreif

Lüneburg /Hannover Jeder zweite Urlauber ist laut einer Forsa-Umfrage schon kurz nach den Ferien wieder reif für die Insel. Fast 50 Prozent der Befragten fühlten sich nach ihrem Jahresurlaub nur ein paar Tage lang entspannt, bevor sie der Alltagsstress wieder einholte, teilte die Kaufmännische Krankenkasse am Donnerstag in Hannover mit. Neun Prozent seien bereits erneut urlaubsreif, nachdem sie kaum wieder ins Arbeitsleben eingestiegen seien. Dabei hielt bei Aktivurlaubern, die Sport und Bewegung bevorzugten, die Erholung länger an als bei denjenigen, die lieber an Strand und Pool faulenzten.