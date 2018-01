Remondis kauft in Dänemark zu

Lünen Die auch in Weser-Ems engagierte Recyclingfirma Remondis aus Lünen (Nordrhein-Westfalen) setzt ihren Expansionskurs fort. Man habe die Mehrheit am dänischen Entsorger M. Larsen übernommen, teilte das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in Lünen mit. Die Müllabfuhr-Firma M. Larsen hat knapp 700 Mitarbeiter mit 344 Fahrzeugen und ist in Teilen Dänemarks tätig. Remondis hat nach eigenen Angaben mehr als 32 000 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 6,1 Milliarden Euro (2016). Man ist in 33 Staaten präsent.