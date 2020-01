Oldenburg Das neue Marine-Kampfschiff „MKS 180“ soll unter niederländischer Federführung bei der zur Bremer Lürssen-Gruppe gehörenden Werft Blohm und Voss in Hamburg gebaut werden. Aus der Ausschreibung sei die Werft Damen Shipyards Group als Sieger hervorgegangen, teilte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Peter Tauber, den Obleuten des Verteidigungsausschusses des Bundestags mit. Um den Auftrag hatte sich auch German Naval Yards in Kiel mit Thyssenkrupp Marine Systems (TkMS) als Subunternehmer beworben. Mit dem 155 Meter langen „MKS 180“ will das Ministerium ein neuartiges Mehrzweckkampfschiff anschaffen. Für die Beschaffung von vier Schiffen sind 5,27 Milliarden Euro veranschlagt. Es ist der größte Marineauftrag dieser Art in der Geschichte der Bundeswehr.

Nwz-Kommentar Zum Marine-Rekordauftrag Schuss vor den Bug