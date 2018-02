Luxemburg /Bremen Der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor Mittal (mit Werk in Bremen) hat 2017 dank hoher Nachfrage so viel verdient wie seit vielen Jahren nicht mehr. Zudem ist der Konzern beim Abbau der Schulden fast am Ziel und traut sich nach zwei Jahren Pause die Ausschüttung einer Dividende zu. Arcelor Mittal steigerte 2017 den Umsatz um ein Fünftel auf knapp 69 Milliarden Dollar. Der Gewinn erreichte 4,6 (Vorjahr: 1,8) Milliarden Dollar.