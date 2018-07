Luxemburg In einem Streit um die Form des Schokoriegels Kitkat hat der Europäische Gerichtshof am Mittwoch gegen den Hersteller Nestlé entschieden. Die vier Fingern ähnelnde Form sei nicht charakteristisch genug, um eine Anerkennung als eingetragenes Warenzeichen zu rechtfertigen, urteilten die Richter. Nestlé hatte seit 2002 versucht, ein europäisches Warenzeichen für den Snack eintragen zu lassen.

Die Entscheidung dürfte Fans des norwegischen Schokoriegels Kvikk Lunsj freuen. Dessen Hersteller Mondelez kann die Marke weiter in der EU vertreiben. Der Snack kam 1937 auf den Markt, zwei Jahre, nachdem Kitkat erstmals in britischen Geschäften in den Regalen stand. Norwegen gehört nicht zur EU, übernimmt aber als Teil des Europäischen Wirtschaftsraums viele der Handelsregeln des Blocks.