Luxemburg Fußballstar Lionel Messi kann Kleidung, Schuhe und Sportartikel in der EU künftig nach sich selbst benennen. Im Streit um die von ihm angemeldete Unionsmarke „Messi“ hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Sitz in Luxemburg dem Argentinier am Donnerstag den Weg dazu bereitet.

Es bestätigte eine Entscheidung des EU-Gerichts, wonach Verwechslungsgefahr bei den Marken „Massi“ und „Messi“ wegen der Bekanntheit des Weltfußballers auszuschließen ist (Aktenzeichen C-449/18 P).