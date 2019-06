Porsche unterliegt in Design-Streit

Luxemburg Im Streit um die Designrechte an seinem Sportwagenklassiker 911 muss Porsche vor dem EU-Gericht eine Niederlage einstecken. In ihrem Urteil kommen die Richter in Luxemburg zu dem Schluss, dass sich verschiedene Versionen des 911ers nicht deutlich genug voneinander unterscheiden und ihr Design deshalb zu Unrecht geschützt war.

Für die VW-Modelle Caddy und T5, über die am Donnerstag ebenfalls entschieden wurde, kann der Schutz hingegen bestehen bleiben.

Was Porsche angeht, teilen die Richter mit ihrem Urteil die Auffassung der Nürnberger Modellbaufirma Autec. Deren Chef Kurt Hesse setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, dass die Hersteller von Spielzeug- und Modellautos keine Lizenzen von den Autobauern brauchen, um deren Fahrzeuge nachzubauen. Hesse hatte den Fall angestoßen, indem er „eingetragene Geschmacksmuster“ von zwei 911er-Varianten löschen ließ.